Renato Zero si vaccina: “Voglio cantare ancora per tanto tempo!”

Berretto e mascherina nera, occhialoni neri e manica tirata su: così Renato Zero è immortalato nell’ultima foto postata sui suoi social. Il cantante si è vaccinato oggi ed ha voluto condividere questo passo con tutti i suoi fan.

Nel Lazio, dove Renato Zero risiede, in questi giorni sono aperte le vaccinazioni per le persone della sua età, e l’artista non ha perso tempo, raccontando poi le sensazioni provate. “Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto tanto tempo ancora. Viva il vaccino! Viva la vita!!!”.

Pochi giorni fa sempre Zero aveva in messo in giarda i suoi “sorcini”, invitandoli a indossare sempre la mascherina e utilizzare le precauzioni indispensabili in questo periodo: “Sto perdendo persone care a causa del Covid e mai come ora il significato della vita emerge con forza e prepotenza a ricordarci che, al di sopra di tutto, questa vita è il regalo più prezioso che ci è stato donato dal Signore. E tutto ciò che transita davanti agli occhi. Che risveglia i sensi e la curiosità, è un vero prodigio. Struggente ed unico! Non dobbiamo perciò perdere nemmeno un istante, pur di riuscire a condividere tutto questo bene”.

Continuava il suo messaggio: “Ma la fragilità di certi equilibri, adesso, richiede ancora più cura ed attenzione, da parte di tutti noi. Ed è per questa emergenza che vi chiedo tutta la vostra sollecitudine e partecipazione, affinché il grande spettacolo della vita, possa continuare ad incantarci. Anche se non potremo scambiarci quelle belle esternazioni… Lavoriamo, per quell’abbraccio. Indispensabile. E definitivo. Attenzione quindi! Sempre. In ogni occasione e con tutti. Il rispetto che chiediamo sia lo stesso che siamo pronti ad offrire agli altri. So che non mi deluderete”.