Renato Zero, ultima data oggi per il suo ‘Autoritratto”

Ci siamo, per tutti i sorcini, ecco l’appuntamento che davvero non si può perdere. Renato Zero torna ancora al Palazzo dello Sport. Il cantautore romano, dopo aver annunciato nuove date nei palasport della sua avventura live “Autoritratto – I concerti evento”, ha scatenato un vero bagno di fan e di amore.

E così, nella sua Roma, Renato Zero farà il bis con la seconda data al Palazzo dello Sport, oggi, 11 novembre per il gran finale di tour. Due, dunque, le date che lo vedono protagonista nella sua città: sommate agli otto concerti-evento di marzo portano a quota 10 gli show zeriani di quest’anno al Palazzo dello Sport.

Renato Zero, il gran finale dell’autoritratto

Con i concerti-evento che lo stanno vedendo calcare, da settembre a novembre, i palchi dei palasport di Milano, Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, e ancora poi Perugia, Eboli, Messina e Roma, Renato Zero continua a donare emozioni al suo pubblico universale, con una setlist che include, accanto alle canzoni iconiche della sua carriera infinita, anche delle rare perle e brani contenuti nell’ultimo album “Autoritratto”, pubblicato lo scorso dicembre per Tattica.

Insomma una vera chicca in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla grande e unica abilità di raccontare e raccontarsi come solo lui sa fare.