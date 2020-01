Renzi ‘analizza’: “Il M5s non ha futuro. Salvini è al palo”

“Ultimo commento sul voto in Emilia Romagna: forse qualcuno adesso ammetterà che la mossa del cavallo di agosto – mandare a casa Salvini con l’amaro calice dell’accordo con i Cinque Stelle – non ha agevolato i sovranisti come dicevano i critici. E ha rafforzato l’Italia riformista“. Questo il primo Twitter di commento alla vittoria di Bonacini in Emilia, da parte di Matteo Renzi. Poi stamane, ospite di Radio Capital, il leader di Italia Viva è stato invitato a tonare sull’argomento: “Salvini è restato al palo e questo è un bene. Il vero vincitore è Bonaccini – ha rimarcato Renzi – la vittoria ha il suo nome e il suo cognome. Si può vincere attraverso il buon governo, il populismo viene fermato con il buon senso“.

“Il M5s è forte in Parlamento ma è in declino”

Quindi ‘leggendo’ l’attuale situazione politica, l’ex segretario del P ha riconosciuto che “Il Movimento 5 stelle ha il gruppo più folto in Parlamento ma non è che noi ci inchiniamo alla cultura populista e demagogica” ad ogni modo, ha osservato “Credo che il declino dei Cinquestelle sia inesorabile, di fatto non c’è futuro per i Cinquestelle”.

Infine, la ‘doverosa’ bacchettata alla Raggi, annunciando per il prossimo week-end l’assemblea di Italia Viva a Roma, in quel di Cinecittà “in un set cinematografico perché è l’unico posto di Roma dove non ci sono rifiuti”.

Max