Renzi contro Report:”Non fa servizio pubblico”

Matteo Renzi contro Report in un post pubblicato su Facebook al quale allega un video della puntata di ieri su vaccino anti covid e terza dose. “In queste ore ricevo l’ennesimo attacco di Report. Non il primo, non l’ultimo. Per giudicare questa trasmissione mi bastano queste parole del conduttore Ranucci ieri: la terza dose è il business delle case farmaceutiche. Il vaccino – scrive Renzi – non è un business, il vaccino per me è la salvezza dal coronavirus. Report non fa servizio pubblico, tutto qui”, chiosa il leader di Italia Viva.