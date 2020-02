Renzi insiste: “La prescrizione M5s-Pd produce danni devastanti”

Poche parole ma abbastanza forti, se letti in un’ottica di governo che – per ovvi motivi – mira a durare quanto più a lungo possibile. Ma la riforma penale, ed in particolare la prescrizione – almeno come pensata dalla maggioranza – non trovano d’accordo il leader di Italia Viva, che lo va ripetendo da settimane.

Così, stamane, attraverso Twitter, Renzi ha scritto: “C’è il coronavirus, il frecciarossa, il crollo del PIL, ma ci costringono a parlare di prescrizione. L’accordo di ieri di Pd e 5Stelle produce ‘danni devastanti’ per gli avvocati. Non capisco perché insistano a dire No al #LodoAnnibali. Forse perché loro non amano essere definiti garantisti. Noi invece sì“.

Max