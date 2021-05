Renzi: “Letta? Idea di alzare tasse è follia”

“La tassa di successione del Pd per favorire i giovani? L’idea di alzare le tasse è una follia”. Così Matteo Renzi, ospite di ‘Zona bianca’, su Rete 4. “Il bonus ai 18enni è una buona cosa, l’idea di alzare le tasse è una follia”, dice ancora Renzi. “Nel 2013 – ricorda – Letta da premier alzò l’Iva. E’ atto di masochismo promettere di aumentare le tasse, Draghi è stato bravissimo”, afferma.

Capitolo magistratura: “La riforma del Csm è sicuramente una priorità, non so se sia corretto e in linea con il principio costituzionale e il fatto di avere meno magistrati, sicuramente ci sarebbe una proposta semplice senza cambiare la situazione, che è quella di non fare le elezioni ma andare a una forma di sorteggio. Questo dovrebbe dire ammazzare le correnti”, sottolinea Renzi. “La magistratura è in crisi, oggettivamente. E’ una crisi profonda e l’emblema di questa crisi è il dottor Davigo e il suo atteggiamento di cui parleremo in sedi giudiziarie”, afferma il leader di Italia Viva.

“Io spero che il Parlamento legiferi prima del referendum, dopodiché se ci saranno i referendum voterò a favore dei referendum radicali. “Non abbiamo ancora deciso se sostenerli o no nella raccolta firme, però sicuramente se ci saranno i referendum voterò a favore delle proposte radicali”, conclude l’ex premier.