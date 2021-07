Renzi: “Possono odiarmi quanto vogliono, io faccio ciò che penso sia utile al Paese”. E replica alla Ferragni

Ormai è il ‘bailamme’, tutti contro tutti… ed in mezzo il Ddl Zan. La diatriba, oltre che politica ora è divenuta ‘mediatica’, dopo l’intervento della coppia Fedez-Ferragni che, giustamente, hanno voluto dire la loro, anche incarnando in parte la forte e diffusa disaffezione del popolo rispetto alla classe politica.

Renzi: “Dalla Ferragni un messaggio imbarazzante per superficialità e qualunquismo”

Nella disputa ci si è calato anche il leader di Italia Viva, che poco fa ha scritto. “Noi siamo sotto attacco da parte degli influencer, come Chiara Ferragni, che dice: ‘Cari politici fate schifo’, con un messaggio imbarazzante per superficialità e qualunquismo. Io credo che si debba tornare a dare dignità alla politica. E anche se dovessi rimanere l’ultimo a combattere per questo, lo farei a testa alta. Il populismo ha già fatto troppi danni a questo Paese”.

Renzi: “Possono odiarmi quanto vogliono, io faccio ciò che penso sia utile al Paese”

Ed ancora, dopo aver denunciato di aver subito dure minacce, l’ex premier aggiunge: “Amici, io non ho paura di niente e di nessuno. Abbiamo mandato a casa un Governo che faceva della popolarità il proprio punto di forza, spiegando che in politica non bisogna essere popolari ma bisogna essere competenti. Possono odiarmi quanto vogliono, io faccio ciò che penso sia utile al Paese. Le leggi si fanno studiando le carte, non prendendo i like. Da quando abbiamo proposto di trovare una soluzione io ricevo email con minacce di morte. Quelli che dovrebbero sostenere una legge contro l’odio, mandano messaggi d’odio che stiamo raccogliendo con certosina pazienza“.

Renzi: “La lotta alle discriminazioni parte dal linguaggio e dal rispetto delle persone che le subiscono”

Quindi Renzi cita “Ivan Scalfarotto, che è stato attaccato da una dirigente del Pd di Civitavecchia, con l’espressione ‘frocione di m’. Lisa Noja ha sottolineato come Marco Travaglio per parlare dei crimini d’odio, faccia sfottò su chi ha problemi di salute mentale. Dovrebbe imparare che la lotta alle discriminazioni parte dal linguaggio e dal rispetto delle persone che subiscono ogni giorno lo stigma della diversità. È che proprio non ci arriva. Lucia Annibali riceve email con scritto ‘Sei una bastarda al pari del tuo carnefice’”.

Renzi: “Tutti a darci contro, soprattutto chi non sa di che cosa stiamo parlando”

Dopo aver cercato poi di stigmatizzare le “polemiche assurde sulla legge contro l’omotransfobia”, il leader di Italia Viva incalza: “Sta accadendo la stessa cosa di gennaio 2021: tutti a darci contro, soprattutto chi non sa di che cosa stiamo parlando. Quelli che non sanno come funziona il Regolamento del Senato, quelli che non conoscono i rapporti di forza, quelli che vivono di slogan senza approfondire: oggi pontificano a reti unificate. Poi, tra qualche settimana, faranno come con il Conte/Draghi: si accorgeranno che le cose non stavano come influencer e media raccontano. E fischietteranno facendo finta di nulla, magari provando a intestarsi il risultato come stanno facendo con Draghi“.

Max