“Renzi un irresponsabile” Di Maio in testa, puntuali, i politici affidano ai social il loro sfogo

Probabilmente, anche in buona fede, i nostri istitutori continuano ad affidare ai social i loro pensieri sui temi delicati del Paese, pensando forse che in questo modo possono dimostrare di aver a cuore la causa e di non remare mai contro. Diversamente, riteniamo questo atteggiamento ‘immaturo’ e forse, anche irresponsabile.

In un momento come questo, come se non ne avessimo già abbastanza di ‘sceneggiate’, sarebbe invece doveroso mantenere un profilo basso e, se c’è da spendersi, è all’interno delle opportune sedi istituzionali, non – tra le righe – fomentando e continuando ad esasperare le persone attraverso proclami ‘acchiappalike’.

Intendiamoci, è un discorso rivolto a tutte le forze politiche, senza distinzioni.

Di Maio: per colpa di Renzi abbiamo fatto una ‘brutta figura’ davanti al mondo

Ma purtroppo non è cosi, così oggi ecco le puntuali, pubbliche, ‘reazioni’ dei vari politici, in merito all’attuale situazione.

Il ministro Di Maio è tra questi: ”Mentre il Paese attraversa uno dei momenti più bui della sua storia – scrive – ieri Matteo Renzi ha scelto di ritirare i suoi ministri aprendo l’ennesima crisi di governo. Il mondo ci sta guardando e purtroppo non possiamo andarne fieri”.

Di Maio: ci avviamo alla presidenza del G20 e questa crisi è una ‘macchia’…

Ovviamente, come del resto fanno tutti, senza esercitare minimamente un minimo di autocritica, il pubblico ‘tanzebao’ non diviene altro che un’appendice dei veleni che hanno portato a questa crisi: ”Nell’anno nella presidenza italiana del G20, della copresidenza italiana della COP26 e soprattutto nell’anno in cui dobbiamo iniziare a spendere il piano Marshall del nuovo millennio, l’Italia rischia così di essere macchiata in modo indelebile da un gesto che considero irresponsabile e che, come avevo anticipato, divide definitivamente le nostre strade”.

Di Maio: Il Presidente Mattarella ed il premier Conte sono i nostri punti fermi

Ed ancora, chiamando a raccolta ‘gli artefici’ della tenuta di questo esecutivo: ”Avremmo tanto da imparare dal senso di unità che ha contraddistinto il nostro popolo durante questa terribile pandemia. In questo drammatico clima di incertezza, in questo mare in tempesta, ci sono però solidi punti fermi. Il primo è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale va tutta la nostra vicinanza per la delicata fase che si troverà a gestire. Il secondo è il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, verso il quale saremo leali e come MoVimento 5 Stelle sosterremo fermamente”.

Di Maio: un plauso e la fiducia nell’Europa… che stima l’opera del governo

Inevitabile poi il plauso a ‘largo respiro’: ”Il terzo punto solido è l’Europa. Da mesi la politica italiana dibatte su quale sia la migliore strada da seguire per uscire da questo drammatico periodo. I punti di vista spesso possono divergere, è naturale. Ma c’è sempre stata una certezza che ha caratterizzato e unito la maggioranza dell’arco parlamentare, favorendo un dialogo democratico e proficuo anche tra forze politiche diverse: la piena fiducia verso le istituzioni Ue. L’elezione della presidente Ursula Von Der Leyen e della nuova Commissione ne è stato un chiaro esempio. L’Italia a luglio ha infatti ricevuto un attestato di stima e fiducia senza precedenti, divenendo il primo Stato membro per quantità di risorse del Recovery fund, circa 200 miliardi di euro. Fondi necessari a risollevare la nostra economia e ad avviare una ricostruzione indispensabile”.

Di Maio: urge un governo stabile che ripaghi i sacrifici delle famiglie e l’eroismo dei medici

Infine, nel pieno della retorica, inevitabile anche l’ammiccamento alle ‘masse’: ”Le nostre famiglie, i nostri figli e i nostri nonni hanno il diritto di avere al fianco un governo responsabile e maturo che abbia la forza di difendere il proprio comparto produttivo e occupazionale. Responsabilità, badate bene, non è una parola vuota, bensì è l’essenza di ogni atto e decisione che assumeremo da qui ai prossimi giorni, nel rispetto delle istituzioni che rappresentiamo e in linea con l’indirizzo politico che vogliamo imprimere al Paese. Chiunque in questo anno ha sacrificato la sua vita per salvare quella degli altri non merita di essere ostaggio dei personalismi o degli egoismi di qualcuno. Medici, infermieri, operatori sociosanitari, ma anche i nostri militari, le forze di polizia che hanno difeso e messo in sicurezza l’Italia quando il virus ci ha colpito nel modo più violento hanno il diritto di essere guidati da istituzioni coese e altruiste. Non possiamo lasciare che a prevalere siano i sentimenti di odio e di sfiducia verso tutta la classe politica, indistintamente; né che i rancori e la rabbia sociale possano soffocare la forza delle libertà e offuscare le nostre speranze”.

Di Maio: l’appello ‘degasperiano’ rivolto ai politici ‘costruttori’ per rinascere insieme

Infine, concludendo il ‘discorsone’ (ripetiamo: ‘cosi fan tutti’), il ministro degli Esteri si lancia in un rodato concetto ‘degasperiano’m che funziona sempre: “Siamo chiamati, oggi, a compiere una scelta davanti a un bivio che ci segnerà per sempre: la ripresa o l’immobilismo, la rinascita o la depressione economica e sociale. La via da seguire è molto chiara e passa per la condivisione dei valori europei più profondi: il rispetto della dignità umana, l’uguaglianza, la solidarietà. Il mio appello si rivolge dunque a tutti i costruttori europei che, come questo Governo, in Parlamento nutrono la volontà di dare all’Italia la sua opportunità di ripresa e di riscatto. Insieme, possiamo mantenere la via. Guardiamoci intorno e troveremo un Paese che chiede di essere ascoltato”.

Dunque, dopo aver anch’esso citato i ‘costruttori’ (nuovo termine di moda), Di Maio conclude con una promessa – o una ‘minaccia’, dipende dai punti di vista – “Non possiamo permetterci di ignorarlo. Noi gli daremo voce fino alla fine”.

Max