Replica Uomini e Donne La 5: orario e canale tv

E’ partita ufficialmente oggi, lunedì 13 settembre, la nuova stagione di Uomini e Donne. Stesso canale e stesso orario: Canale 5 alle 14.45. Ma chi a quell’ora è a lavoro e non può seguire la puntata? Niente paura, come al solito il dating show raddoppia.

La sera, infatti, è possibile vedere la puntata della tarsmissione condotta da Maria de Filippi su La 5, canale 30 del digitale. Un’ottima notizia per i tantissimi fan dello show che non riescono a seguire le vicende del troono over e del trono classico durante il giorno.

La replica di Uomini e Donne va quindi in onda su La 5, alle 19.45, dal lunedì al venerdì. Come negli anni passati quindi le reti Mediaset danno l’opportunità di seguire due volte la trasmissione. Un ottimo modo per non perdersi nulla della seguitissima trasmissione.

Cosa vedremo quindi stasera? Si inizia col botto: con la presentazione dei nuovi tronisti Joele Milan, Andrea Nicole, Roberta e Matteo. Quattro ragazzi in cerca d’amore. Ognuno con la propria storia, tutti con lo stesso obiettivo: uscire dal programma con qualcuno con cui costruire un futuro.