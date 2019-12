Report, anticipazioni e spoiler puntata di oggi 16 Dicembre 2019: ospiti, temi, novità nella trasmissione

Arriva questa sera come di consueto una nuova serata con Report, quali sono le anticipazioni e spoiler puntata di oggi 16 Dicembre 2019?

Si parla di una serie di temi particolarmente intensi in ambito attualità e non solo. Tra i temi, il caso Csm, la rete autostradale e Natale in bianco. Di cosa parliamo?

Report, anticipazioni e spoiler puntata di oggi 16 Dicembre 2019

Questa sera momenti di vivido interesse nel corso della nuova puntata di “Report“, in onda su Rai3 e su Raiplay, lunedì 16 dicembre alle 21.20. Su cosa verterà la trasmissione?

Il nuovo appuntamento con “Report”, quest’oggi lunedì 16 dicembre alle 21.20 su Rai3 e su Raiplay prevede una diramazione sostanziale degli argomenti. Quali?

Tra i reportage in programma il cosiddetto ‘Muto come un pesce’: si parla di mari e oceani sfruttati da pescherecci commerciali e industriali stanno patendo un depauperamento delle riserve ittiche.

Si parla di pesca illegale legata alle aree marine protette rivolte al ripopolamento dei mari che, però, è impoverito dalla recente difficoltà di tanti esemplari nel riprodursi.

La reazione è che il pesce pescato è in grado di coprire appena parzialmente la richiesta del mercato. Circa il 50% del pesce che si trova sulle tavole italiane, pertanto, è allevato. La produzione intensiva di pesce in acquacoltura, come diffonde il comunicato di presentazione del programma, però, è un humus di ulteriori dubbi e domande.

Quali? Tra gli interrogativi ci sono quelli sugli antibiotici e sui mangimi artificiali prodotti tramite l’inserimento di additivi sintetici e ad alto contenuto di grasso. Come sostengono gli esperti, tutto questo alla fine entra nelle carni del pesce allevato e quindi nei nostri piatti. Per compensare l’enorme richiesta di pesce del mercato europeo, intanto, migliaia di tonnellate vengono importate dall’estero.

Altro argomento poi è quello di Venezia sott’acqua: l’acqua alta a Venezia come noto ha prodotto disagi che sono secondi a livello di gravità storica appena alla nota inondazione del 1966.

Il problema dell’innalzamento del livello del mare sta allarmando sempre più i veneziani. Report questa sera torna Venezia per indagare circa il dubbio di fondo: poteva essere previsto? E la popolazione è stata correttamente allertata?

E ancora, altri dubbi: cosa cambierà con l’attivazione del Mose, il sistema di 79 paratoie costato finora 5,4 miliardi e che potrebbe partire nel 2021?

Altro tema, quello del Natale. Un altro dei casi della puntata è quello legato ai pacchetti viaggio in cofanetto regalo. Al di là della varietà, Report pare che abbia scoperto come comprando si possa indirettamente finanziare un progetto politico.

Infine, il boom palestre in Italia: sono attive oltre 8000 centri. Creano un introito economica pari a 23 miliardi di euro. Ci si interroga, all’interno di Report, se tutto sia sempre regolare, certificato e se i tanti allenatori e personal trainer abbiano poi alla fin fine tutte le qualifiche richieste.

