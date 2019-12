Arriva questa sera come di consueto una nuova serata con Report, quali sono le anticipazioni e spoiler puntata di oggi 9 Dicembre 2019?

Si parla di una serie di temi particolarmente intensi in ambito attualità e non solo. Tra i temi, il caso Csm, la rete autostradale e Natale in bianco. Di cosa parliamo?

Report, anticipazioni e spoiler puntata di oggi 9 Dicembre 2019

Questa sera momenti di vivido interesse nel corso della nuova puntata di “Report“, in onda su Rai3 e su Raiplay, lunedì 9 dicembre alle 21.20. Su cosa verterà la trasmissione?

Sul caso Csm, in particolare, ma ci sarà anche spazio per una inchiesta su la rete autostradale. Nel dettaglio, il degrado della rete autostradale rappresenta per i cittadini una ferita aperta.

Non solo code, riduzioni di corsie o gallerie non a norma, ma anche i tema dei ponti chiusi al traffico. In particolare, dopo il crollo in Liguria in un tratto dell’A6, lo scorso 24 novembre, e dopo la chiusura del viadotto sul’A26, si è tornato a parlare di conseguenze della tragedia del Morandi.

Report torna a sul tema in modo approfondito nella puntata di questa sera. Ma non solo: un altro argomento è quello del Natale in bianco: a dicembre prende il via la nuova stagione invernale legata al turismo in particolare legata agli impianti di risalita, che devono essere pronti e ben manutenuti. L’indagine si dedica all’analisi di ciò che serve per rendere le strutture affidabili, sicure e predisposte al forte flusso di presenze di cittadini e turisti.