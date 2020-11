“Report chiude per bassi ascolti”. Ma è una fake e il programma va in onda

Un messaggio nelle ultime ore ha fatto il giro degli smartphone di mezza Italia: “Report di Rai 3 chiude per carenza di ascolti”. Era sostanzialmente questo l’avvertimento circolato sul web. Una notizia che ha gettato nel panico i fan del programma, che si sono prodigati nel far circolare il messaggio.

Un’azione in buona fede che ha portato però in molti a credere che Report avesse chiuso veramente. Nulla di più falso però, perché lo stesso programma di Rai 3, condotto da Sigfrido Ranucci, è andato regolarmente in onda. Come d’altronde aveva annunciato la rete attraverso il profilo Twitter della trasmissione: “Circolano messaggi che ipotizzano la chiusura di #Report perché carente negli ascolti: è una fake news, la trasmissione gode di ottima salute. Grazie a tutti per il calore e la solidarietà. Report andrà regolarmente in onda, questa sera e tutti i lunedì alle 21.20 su @RaiTre”.

Anche lo stesso Ranucci, conduttore di Report, con un video su Twitter ha smentito la notizia: “Ci sono arrivati in queste ore tantissimi messaggi, una sorta di catena di Sant’Antonio in cui si ipotizzava la chiusura di Report perché carente negli ascolti. Voglio rassicurarvi che è una fake news. A parte che Report che gode di ottima salute in termini di ascolti, sta registrando ottimi ascolti in queste settimane”.

Ha continuato: “La notizia è destituita di ogni fondamento, abbiamo visto però tanto calore e tanta solidarietà intorno a noi e questo non può che farci piacere. Voglio dunque rassicurarvi che andremo regolarmente in onda, almeno finché c’è questa squadra, c’è questa Rai, e Rai Tre, che ci fa sentire liberi. Rai , Rai Tre e il servizio pubblico”, ha concluso Ranucci.