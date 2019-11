Report Istat, Raggi: Roma città italiana preferita dai turisti. Un fatto contro le chiacchiere dei ‘nemici della contentezza’

“Roma è la città italiana preferita dai turisti: nel 2018 ha registrato 29 milioni di presenze nelle sue strutture ricettive, più del doppio rispetto alle altre città italiane maggiormente visitate. Lo scrive l’Istat nel suo report annuale sul turismo, in cui emerge che l’Italia raggiunge nel 2018 un record storico con 430 milioni di presenze e il 2,0% di presenze in più rispetto al 2017”. Lo scrive su Instagram il sindaco di Roma Virginia Raggi.

“L’obiettivo è continuare a seguire un percorso che ci vede impegnati in una strategia di crescita responsabile. Puntiamo su un turismo sostenibile e di qualità, – prosegue Raggi – obiettivo che abbiamo sottolineato anche in occasione della presentazione di ‘Futouroma’, il Piano Strategico del Turismo 2019-2025. Stiamo facendo sistema con tutti gli operatori del settore per rilanciare Roma non solo come città d’arte, ma come una Capitale all’avanguardia”.

“Il report dell’Istat fa emergere nero su bianco un dato positivo per la nostra città. È un fatto. Che si oppone alle chiacchiere dei ‘nemici della contentezza’, – conlude la sindaca – di chi è pronto a ribattere a ogni buona notizia sottolineando solo le cose che non vanno. Stiamo affrontando anche i tanti problemi di una città grande e complessa come Roma, e passo dopo passo stiamo cercando di renderla più vivibile e attrattiva. I numeri sul turismo ci spingono ad andare avanti su questa strada. La Capitale piace ed è amata in tutto il mondo. Tutti i romani, e tutti gli italiani, dovrebbero esserne orgogliosi”.