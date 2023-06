(Adnkronos) – “Non capisco il rinvio a giudizio perché ad oggi non ho mai ricevuto un avviso di garanzia… . Quindi non capisco come si possa parlare di rinvio a giudizio…”. Risponde così il ministro del Turismo Daniela Santanchè a chi le chiede se si aspetta un rinvio a giudizio sulla vicenda, raccontata da Report a margine di un evento sul turismo a Ischia. “Se sarà formalizzata la richiesta – assicura – sarò fiera di andare in Parlamento”.