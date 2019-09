Resident Evil Project Resistance: il trailer e le novità sul mondo di gioco

Gli zombie stanno tornando, ora è ufficiale. La saga horror più famosa al mondo si aggiorna in un nuovo capitolo: Resident Evil Project Resistance. Il progetto è stato svelato poche ore fa da Capcom, che attraverso un trailer ha reso note le prime informazioni sul gioco, che si preannuncia come uno spin-off piuttosto che il seguito della serie canonica.

Le voci sull’esistenza di un nuovo Resident Evil si erano propagate nei giorni scorsi trovando conferma nel trailer che mette in mostra il nuovo capitolo della saga videoludica più spaventosa al mondo. Dal video emerge la presenza di una squadra d’assalto all’interno di un misterioso laboratorio di ricerca.

Project Resistance, l’unione fa la forza

Ulteriori dettagli verranno svelati nel corso del Tokyo Game Show 2019 che si terrà dal 12 al 15 settembre, nel frattempo però alcuni addetti ai lavori hanno promesso un’esperienza multiplayer appagante e stimolante.

Sembra ormai chiara infatti la volontà di Capcom di incentrare il nuovo capitolo di Resident Evil in una modalità cooperativa in grado di coinvolgere più persone per sessione di gioco. Un po’ come successo già con Resident Evil: Outbreak, con cui Project Resistance potrebbe avere una connessione anche a livello di trama. Per scoprire ulteriori dettagli non rimane quindi che aspettare ancora qualche giorno, nel frattempo però il trailer del nuovo Resident Evil può fare felici i fan della saga.