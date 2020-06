rEsistiamo – Diari dalla quarantena oggi 10 Giugno 2020 su Italia1

Un importante appuntamento oggi 10 giugno 2020 su Italia1, alle ore 21.20: arriva rEsistiamo – Diari dalla quarantena in prima Tv e in prime time.

Di cosa si tratta? Andiamo a scoprirlo insieme.

rEsistiamo – Diari dalla quarantena: focus su come si è vissuto l’isolamento da coronavirus

Come è stata la lunga fase dell’isolamento e del lockdown per gli italiani? Come hanno vissuto, tanti, quei tanti e troppi giorni di chiusura, paura, terrore e morte?

Italia1 lancia rEsistiamo – Diari dalla quarantena un docufilm prodotto da EndemolShine Italy che fa il punto, tramite le storie e le emozioni di persone normali, sul momento incredibile vissuto dal nostro Paese a causa del coronavirus.

rEsistiamo è un racconto collettivo ma intimo, prodotto direttamente dai protagonisti dalle loro case, senza mediazione, tramite dei video-diari che aprono una finestra sulla quotidianità, cambiata completamente a causa della quarantena.

Storie di vite di tutti i giorni, un pò la storia di tutti noi. Di chi ha vissuto l’#iorestoacasa in famiglia, solo, in coppia o lontano dagli affetti. Chi si è trovato senza lavoro e di chi ha combattuto il virus in prima linea. Chi ha perso qualcuno.

È il racconto dei sentimenti di questi mesi. La paura, la rabbia, la debolezza, la tristezza. Ma anche la felicità per la nascita di una nuova vita, la scoperta di nuovi giochi con i bambini.

Si racconta così quello che capitava nelle case di tutti, dalle difficoltà per fare la spesa, alla scuola a distanza.

rEsistiamo nasce da un’idea di Simone Mele, montatore, che insieme a Fabrizio Montagner e Susanna Paratore ne ha preso in cura gli altri aspetti. È la prima produzione senza incontrarsi dal vivo: tutti da remoto, chiusi in casa per il lockdown.