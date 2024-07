Retata choc anti-mafia ad Aprilia – D’Amato: “E inquietante la vastità della penetrazione mafiosa. Urge fare presto piena luce”

“Quello che sta emergendo nell’ambito della maxi inchiesta dell’antimafia ad Aprilia desta forte inquietudine”.

Retata choc anti-mafia ad Aprilia, D’Amato: “Spero si faccia presto piena luce, poiché ne va della tenuta democratica di una parte importante del nostro territorio”

E’ il commento preoccupato di Alessio D’Amato, Commissario regionale di Azione Lazio, alla notizia della maxi retata anti-mafia, che stamane ha coinvolto il comune di Aprilia, non risparmiando nemmeno il primo cittadino.

“La penetrazione mafiosa nella quinta città del Lazio – ha poi aggiunto l’esponente di Azione – è preoccupante, la mafia continua ad operare e si adegua come ha dichiarato il Procuratore Francesco Lo Voi. Alla DDA di Roma e ai carabinieri della DIA di Roma va piena fiducia con l’auspicio che si faccia presto piena luce, poiché ne va della tenuta democratica di una parte importante del nostro territorio”.

Retata choc anti-mafia ad Aprilia, purtroppo il litorale laziale, e nello specifico l’area circoscritta fra Ostia e Nettuno, è da moltissimi anni ‘notoriamente’ popolata da diverse cosche e clan del Sud

In tutto ciò, senza voler minimamente polemizzare con D’Amato, c’è da dire che in realtà, così come accaduto riguardo all’atroce morte choc del bracciante indiano pochi giorni fa sempre nell’area pontina, meraviglia lo stupore soprattutto della istituzioni, che puntualmente sembrano come ‘cadere dalle nuvole’.

Eppure, come già precedenti ed eclatanti inchieste dell’anti-mafia hanno dimostrato, purtroppo il litorale laziale, e nello specifico l’area circoscritta fra Ostia e Nettuno, è da moltissimi anni ‘notoriamente’ popolata da diverse cosche e clan del Sud…

Max