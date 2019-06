Reti cellulari KO, disservizi e down: in crisi utenti Tim, Vodafon, Wind e Iliad

Sono ore difficili per tantissimi utenti di telefonica mobile: pessimi i momenti che moltissimi clienti delle principali compagnie telefoniche stanno vivendo: tra crolli di rete, down e disservizi, è tutto un pianto. Ma che cosa sta succedendo? Ecco cosa accade.

Disservizi telefonia: continui KO per gli utenti di Wind, TIM, Vodafone e Iliad. Ecco cosa succede

Si registrano diversi disservizi e down per gli utenti degli operatori telefonici nazionali. Uno degli ultimi è successo nel pomeriggio di ieri, quando TIM ha vissuto momenti di blocco totale, in tutta italia, sia per la fonia che per le connessioni internet.

Emergono dati allarmanti, in questa fase, con diversi KO come quello che è capitato a Vodafone e che, allargando il tiro, ha toccato anche altri lidi del mondo della comunicazione come per esempio SKY.

Innumerevoli utenti di tutti gli operatori telefonici stanno sottolineando la frequenza di diversi disservizi e problemi, che spaziano dalla caduta delle connessioni alla rete internet, arrivando alla molto più ortodossa pratica dell’invio e ricezione delle chiamate.

Spesso il cliente teme che sia un problema proprio, ma non è così: si tratta di blocchi estesi sul territorio e che riguardano praticamente tutte le compagnie, a rotazione. In queste ore gli operatori fanno sapere di essere al lavoro per un controllo generalizzato della rete. Ma il cliente cosa può fare?

Oltre a contattare il proprio operatore telefonico, ci si può rivolgere ai siti specializzati nello studio delle difficoltà alla rete telefonica e sapere così, in tempo reale, quali problematiche ci si deve accollare.

Non è ancora chiaro, in queste ore di valutazione, se i Down frequenti siano dovuti alla impennata di caldo, ma appare evidente come questo possa aver influito, in almeno qualche caso, nel mandare in blocco alcuni sistemi. Sono in corso valutazioni e aggiornamenti seguiranno.