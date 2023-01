Reti ciclabili, Sce Campidoglio: Assemblea capitolina vota richiesta incremento fondi statali

L’amministrazione capitolina chiederà a Governo, Parlamento e Anci di attivarsi per stanziare nuove risorse a sostegno di interventi e progetti dei Comuni finalizzati ad ampliare e mettere in sicurezza la rete di ciclovie urbane.

È stata infatti approvata dall’Assemblea capitolina la mozione presentata dal gruppo di Sinistra Civica Ecologista che impegna Sindaco e Giunta su questo obiettivo.

A Roma, come in altre città italiane, è assolutamente urgente lavorare per uno sviluppo della mobilità ciclistica, come già indicato dal Pums capitolino che prevede il raggiungimento del 5% di quota modale di spostamenti in bicicletta (15% nel centro storico) e l’incremento della rete ciclabile comunale da 120 a 293 km.

Obiettivi ambiziosi ma indispensabili per limitare il traffico privato e ridurre l’inquinamento atmosferico, ridisegnando i percorsi urbani anche al fine di limitare la velocità e ridurre l’alto numero di incidenti stradali di cui sempre più spesso sono vittime ciclisti e pedoni.

Gli obiettivi di incremento ed estensione delle infrastrutture ciclabili nei Comuni, previsti dal Piano Generale della Mobilità Ciclistica 2022-2024, possono però essere conseguiti solo con il concorso finanziario dello Stato, che viene oggi messo in discussione dalla consistente riduzione di fondi prevista dalla legge di Bilancio 2023 rispetto al precedente Fondo per lo Sviluppo delle reti ciclabili urbane.

Roma si impegna in prima fila affinché siano stanziate al più presto risorse adeguate per favorire la mobilità ciclistica nelle aree urbane e metropolitane.

Ringraziamo l’Assemblea capitolina per questo importante risultato.

È quanto dichiarano i consiglieri di Sinistra Civica Ecologista Campidoglio, Alessandro Luparelli e Michela Cicculli firmatari della mozione approvata, e Giovanni Forti, consigliere Sce del XV Municipio

Max