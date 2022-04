Rettore Università Cassino: “Aperto primo corso e primo dottorato per la Pa”

(Adnkronos) –

Parte dall’Università di Cassino e del Lazio meridionale uno dei primi corsi in Italia di formazione universitaria e di dottorato dedicato alla Pubblica Amministrazione. A riferirlo è il Rettore Marco Dell’Isola, conversando con l’Adnkronos in occasione oggi dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2021-2022 dell’Ateneo e del conferimento della Laurea honoris causa in Giurisprudenza a Fabio Panetta, membro del Comitato della Bce. “Abbiamo aperto – spiega il Rettore Dell’Isola- un corso di laurea sui Servizi giuridici per la pubblica amministrazione, lo sport e il terzo settore perché abbiamo ritenuto fosse fondamentale la formazione dedicata alla Pa”.

“Dunque – osserva dell’Isola- ci siamo trovati pronti quando il Mur, con il ministro Maria Cristina Messa, e il ministro della Pa Renato Brunetta hanno sottoscritto un protocollo che andava in questa direzione. Un protocollo che naturalmente abbiamo firmato anche noi per dare un servizio di formazione non solo territoriale ma nazionale”. “Il corso è mirato alla formazione sulla Pubblica Amministrazione ma ci siamo arricchiti anche di corsi per contenere il gap digitale come, tra l’altro, la laurea in Informatica e telecomunicazioni e si sa bene quanto sia importante oggi la transizione digitale e le competenze necessarie” aggiunge Dell’Isola che osserva come le “dimensioni di un ateneo più piccolo consentano di dare un plus di formazione anche alle persone che già lavorano”.

“C’è un grande gap di formazione dedicata alla pubblica amministrazione, molte persone che hanno iniziato a lavorare 20-30-40 anni fa nella Pa e non hanno potuto avere adeguata formazione mentre il lavoro della pubblica amministrazione richiede competenze veramente elevate, penso, tra l’altro, a competenze legate all’ingegneria civile per realizzare opere pubbliche”. “Dal mio punto di vista -osserva il Rettore dell’Università di Cassino e del Lazio meridionale – il ministro Brunetta ritengo abbia avuto grande visione” sollecitando una formazione accademica legata alla Pa. Dell’Isola annuncia infine che “grazie alla riforma dei dottorati, oggi abbiamo la possibilità di attivare anche un nuovo dottorato, che partirà con il nuovo Anno Accademico, interamente dedicato alla Pubblica Amministrazione”. (di Andreana d’Aquino)