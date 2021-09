Ribery, la Salernitana spera: il francese decide nelle prossime ore

Dove giocherà Franck Ribery? A mercato chiuso c’è ancora una domanda che agita gli animi degli appassionati. Il francese, dopo le ultime due stagioni alla Fiorentina, è svincolato e sta cercando una squadra. In viola ha dimostrato di essere ancora un giocatore decisivo, al netto degli infortuni, per questo più di qualche squadra ci sta pensando.

Anche in Serie A resistono due pretendenti. Una si sta defilando, il Verona, che pure aveva per prima fiutato l’affare intavolando una trattativa con il francese. Con il passare delle ore però la pista si sta raffreddando e la Salernitana ha messo la freccia. Ora è la società campana in vantaggio sull’ex Fiorentina.

È ancora tutto da decidere. Ribery infatti capirà nelle prossime ore il suo futuro. Le offerte non gli mancano, nemmeno dall’estero. Se dovesse decidere di proseguire la sua avventura in Italia la Salernitana rimane in pole position. L’ex Bayern infatti è molto tentato di accettare l’offerta del club campano.

Un possibile colpo che ha già infiammato la piazza. Sono stati centinaia in poche ore i messaggi dei tifosi, letteralmente impazziti per il possibile approdo del campione francese. La sua bacheca parla per lui, l’età avanza ma ha già dimostrato di poter fare benissimo anche in un campionato difficile come quello italiano.