Ricatto d’amore oggi 19 Maggio 21,25 su Rai1: trama e cast del film in prima serata

Sono giorni molto particolari questi che stiamo vivendo, tra ancora una forte preoccupazione per lo stato di contagi legato al coronavirus e questa Fase2 famigerata che ha preso davvero il via dallo scorso lunedì per provvedere alle tante auspicate riaperture. Come stanno andando le cose in termini di rischi, è ancora troppo presto per dirlo: ma di sicuro resta alta la tensione e la preoccupazione che tutti i giorni attanagliano gli italiani.

Ecco perchè una corretta informazione è sempre doverosamente da bilanciare a momenti di relax e di distrazione dal punto di vista mentale, per poter cercare di non depauperare tutte le energie. E’ quello che di fatto da mesi ormai fa la Rai, e la Televisione in generale, provando a dare una corretta alternanza tra momenti di news e aggiornamenti ad altri in cui la offerta di programmi è variegata e tendente alla rilassatezza.

Accadrà anche stasera con il film Ricatto d’amore che Rai1 lancia in prima serata oggi 19 Maggio 2020. Ecco di cosa parla il film, la trama e il cast.

Ricatto d’amore, con Sandra Bullock e Ryan Reynolds: di cosa parla il film

Serata di emozioni con Rai1 oggi, martedì 19 maggio, alle 21.25, con l’offerta del film commedia “Ricatto d’amore” interpretato da Sandra Bullock, Ryan Reynolds, Mary Steenburgen, Betty White, e con la regia di Anne Fletcher.

Di cosa parla il film? Molto semplice, come sanno del resto gli appassionati del genere. E’ la storia di una editor Margaret Tate ovvero una donna che sa bene ciò che vuole, specie sul lavoro: è una manager molto esigente, in specifioo con il suo assistente Andrew Paxton. Margaret vive e lavora a New York, ma è canadese e, quando gli agenti dell’immigrazione si presentano con un foglio di via, si inventa un presunto fidanzamento proprio con il suo povero sottoposto.