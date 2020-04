Riccardo Guarnieri, età e vita privata del cavaliere ospite a Uomini e Donne

Riccardo Guarnieri fa il suo ritorno a Uomini e Donne, seppur solo come ospite. Collegato da casa sua, insieme a Ida Platano, interverrà nel corso della nuova puntata del programma di Maria De Filippi, dove Gemma, attraverso delle chat, sta conoscendo diversi corteggiatori. Già il fatto che Riccardo e Ida stiano passando insieme la quarantena dice molto sullo stato della loro relazione.

I due, infatti, sembrano aver superato lo scoglio dovuto alle gelosie per ritrovarsi insieme in un momento così difficile. C’è chi dice addirittura che Ida sia incinta. Allusione a cui ha risposto, attraverso i social, lo stesso Riccardo, che ha smentito la notizia: “A meno che non è incinta dello Spirito Santo, ma non credo. Rassicuriamo tutti: non è incinta”. Scopriamo meglio chi è Riccardo Guarnieri.

Riccardo Guarnieri, lavoro e Instagram

La storia di Riccardo con Ida è stato spesso travagliata. È iniziata negli studi di Uomini e Donne, è proseguita fuori e poi a Temptation Island, dove le cose non sono andate per il verso giusto. I due hanno infatti fatto ritorno in studio conoscendo addirittura altre persone. Poi hanno deciso di tornare insieme finora in modo definitivo.

Riccardo Guarnieri è nato a Statte il 29 marzo 1979, ha 41 anni e lavorava come operaio. Ha avuto re storie importanti della sua vita, l’ultima delle quali, dopo una tormentata convivenza, si è tramutata in un nulla di fatto spingendo l’uomo a tornare a casa dei genitori. Ora una nuova opportunità con Ida Platano, con la quale le cose sembrano andare per il verso giusto.