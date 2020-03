Ricciardi: “E’ una lunga guerra, ci impegnerà fino all’estate”

Non sono certo casuali le tempistiche fornite dal governo in merito all’imposizione di due settimane di isolamento nelle nostre case perché, come spiega Walter Ricciardi, membro dell’Oms e consigliere del governo, per vedere i primi risultati “ci vogliono almeno due settimane”.

“Armiamoci di pazienza e collaboriamo”

Anzi, l’esperto avverte: ci vorrà tempo, e se tutti collaboriamo come siamo stati chiamati a fare, “dobbiamo arrivare all’estate“.

“Questa settimana – commenta Ricciardi – i contagi continueranno ad aumentare, speriamo che la prossima settimana si stabilizzino. Ma vedrete che aumenteranno negli altri paesi. Il virus si trasmette da persona a persona con goccioline. Si deposita sugli oggetti e sulle mani, quindi lavarsi le mani è lo strumento più importante per prevenire questa infezione“.

“Napoli ha lanciato una speranza. Occorre tempo”

Come molti avranno appreso dai media, in questi giorni a Napoli è stata sperimentata una cura con un farmaco solitamente usato contro l’artrite, e Ricciardi tiene a sottolinearlo: “Da Napoli si apre una speranza, viene da sperimentazione cinese. Questo farmaco contro artrite reumatoide va però sperimentato su molte persone per poter dire se sia realmente efficace. Quanto ci vuole per una sperimentazione? Settimane, se non mesi”.

Max