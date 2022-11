Ricerca, Bernini: “Arte e scienza nostri pilastri, pronta a dialogo con Parlamento”

(Adnkronos) – L’arte e la scienza sono “i nostri pilastri” ed “io sono pronta al dialogo con Parlamento”. A sottolinearlo è il ministro dell’Università e Ricerca, Anna

Maria

Bernini, aprendo la sua audizione oggi, presso le Commissioni riunite Cultura di Camera e Senato, sulle linee programmatiche del suo dicastero in cui ha sottolineato anche il ruolo degli Afam. “È un privilegio per me tornare in queste aule da Ministro della Repubblica, e trovo importante e doveroso stabilire subito con il Parlamento un rapporto di collaborazione che auspico sia costante sulle priorità dell’università, della formazione superiore e della ricerca” e “da parte mia, sono pronta non solo a farmi ascoltare da voi, ma anche ad ascoltarvi attentamente, sui temi di competenza del Ministero che ho l’onore di guidare” ha detto Bernini.

“Arte e scienza: sono questi i due pilastri che fondano la nostra identità, che da sempre connotano l’Italia. Michelangelo e Leonardo, Deledda e Fermi, Muti e Giorgio Parisi: giganti del passato e del presente, la cui eredità, il talento, il genio dobbiamo non solo raccogliere e onorare, ma trasmettere alle nuove generazioni costruendo percorsi, strutture, sistemi in grado di moltiplicare le opportunità di crescita per il nostro Paese” ha proseguito il ministro sottolineando che “la nostra missione non basta riconoscere o celebrare le capacità italiane, presenti o passate, bisogna che le nostre eccellenze possano contare sul sistema Paese e siano sostenute dalle istituzioni, in Italia e all’estero. Questa è la mia e la nostra missione: il futuro”.