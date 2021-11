Ricerca, Garavaglia: ‘Valorizza i giovani e noi vogliamo fare altrettanto”

“I giovani vincitori di oggi sono la testimonianza di quello in cui noi crediamo. La ricerca valorizza i giovani ricchi di entusiasmo ma poveri di risorse ed è in questo contesto che si inseriscono progetti come quello del bando di Roche”. Così la presidente di Fondazione Roche, Mariapia Garavaglia, nel suo intervento durante la cerimonia di premiazione degli 8 vincitori del bando ‘Fondazione Roche per la ricerca indipendente’ del 2020.

“La ricerca e Roche sono un binomio importante, vanno di pari passo. Come Fondazione – ha sottolineato Garavaglia – abbiamo iniziato ad esprimerci all’esterno proprio valorizzando il nostro Servizio sanitario nazionale, perché celebrammo il suo 40esimo anniversario. In questo momento storico tutti hanno compreso la rilevanza della ricerca in sanità. La ricerca è il servizio più alto alla dignità della persona, perché solo con la ricerca possiamo garantire risposte ai bisogni di salute. Per questo motivo – ha concluso – la ricerca è il focus della Fondazione”.