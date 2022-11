Ricerca, il Cnr apre le celebrazioni per il Centenario

(Adnkronos) – Prendono il via oggi le celebrazioni dei 100 anni dalla fondazione del Consiglio nazionale delle ricerche, avvenuta il 18 novembre del 1923. La cerimonia inaugurale si tiene questo pomeriggio alle 17, a Roma, presso la sede centrale del Cnr in Piazzale Aldo Moro, alla presenza della presidente dell’Ente, Maria Chiara Carrozza. La cerimonia inaugurale per celebrazioni del centenario del Consiglio Nazionale delle Ricerche viene aperta dal saluto del ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.

L’incontro ha per tema “Scienza e Arte: dialogo in parole e musica” e, insieme alla presidente Carrozza partecipa il violinista Alessandro Quarta. L’incontro è moderato dal giornalista Massimo Sideri e la serata è allietata da brani eseguiti dall’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori Italiani Mur e arricchita da collegamenti con le basi di ricerca polare, rispettivamente in Artide e Antartide, e con la nave oceanografica Gaia Blu del Cnr. Quello di oggi però è solo il primo di una serie di eventi che si svolgeranno nei prossimi dodici mesi.

Dopo l’istituzione nel 1919 di una Commissione con l’incarico di preparare un progetto di costituzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, viene nominato come primo presidente Vito Volterra. Nel 1923 il Consiglio Nazionale delle Ricerche viene istituito come ente morale, il 18 novembre, e aderisce al Consiglio Internazionale di Ricerche che ha sede a Bruxelles.