Ricercato per furto e rapina, rintracciato a Centocelle: ecco chi è

È bastata una cicatrice, seppure vistosa, sul sopracciglio per essere identificato dalle forze dell’ordine. Parliamo di un 30 enne romano ricercato per furto e rapina, rintracciato a Centocelle.

Riconosciuto dalla polizia, gli agenti, impossibilitati a fermarlo nell’immediatezza a causa dell’intenso traffico lo hanno scovato mentre era in compagnia di due donne ed di un bambino in passeggino. Senza mai perderlo di vista il 30enne è quindi salito su un bus e poi, in via della Serenissima ha preso un treno diretto a Lunghezza. Infine l’uomo è stato rintracciato in via Achille Vertunni davanti all’Ufficio Postale. Deve scontare 3 anni e 22 giorni di reclusione.