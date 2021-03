Ricerche in corso per l’incidente sul ponte Marconi a Roma

Ricerche in corso per l’incidente sul ponte Marconi a Roma. Sono in corso ricerche disperate per una persona caduta nelle acque del Tevere da Ponte Guglielmo Marconi. Alcuni testimoni hanno allertato il 112 intorno alle 9 di oggi, dopo aver assistito alla caduta di una donna dal parapetto del ponte.

Non è stato appurato se la donna sia caduta accidentalmente o abbia compiuto volontariamente il gesto. Attivata la macchina dei soccorsi sul posto è intervenuto il personale del 118, i poliziotti della squadra fluviale ed i sommozzatori dei vigili del fuoco. Al momento le ricerche hanno ancora esito negativo.

SEGUONO AGGIORNAMENTI