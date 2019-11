Benchè in diversi lo conoscano per essere da poco entrato nel cast della famosa serie Grey’s Anatomy 16, in realtà, Richard Flood ad altrettanti è noto per essere il marito di Gabriella Pession.

Ma chi è nel dettaglio Richard Flood, il marito di Gabriella Pession? Come è iniziata la sua carriera fino a Grey’s Anatomy 16?

Richard Flood, chi è il marito di Gabriella Pession. Età, carriera, Grey’s Anatomy 16, vita privata, matrimonio, figlio, depressione

Come noto, l’attore irlandese è sposato con la Pession dal 201. Richard Flood, entrato nel cast di Grey’s Anatomy 16, come punto più alto della carriera. L’attore irlandese è nato a Dublino il 28 luglio 1982, è famoso per il ruolo di Tommy McConnel, personaggio principale della serie Crossing Lines.

Ma la vera fama internazionale è arrivata con la serie Red Rock, nella quale veste i panni di James McKay. E in Italia?

Da noi è noto anche se non soprattutto per la sua vita sentimentale. Flood è sposato con l’attrice Gabriella Pession, più grande di cinque anni ed è stato proprio il set della serie Crossing Lines a farli conoscere e innamorare.

Ai tempi, la Pession interpretava il ruolo di Eva Vittoria, agente speciale in prima linea nella lotta a Cosa Nostra.

Nel 2014, l’amore tra Richard Flood e Gabriella Pession è stato suggellato dalla nascita del piccolo Giulio. Due anni dopo, si sono sposati nella meravigliosa cornice di Portofino.

Flood, ha anche preso parte a un episodio della serie Titanic: Blood and Steel nel ruolo di Samuel Johnson. Nel 2017, il nome di Richard Flood è stato annunciato come parte del cast della serie Showtime Shameless.

Il suo recente ingresso nel cast di Grey’s Anatomy è stato “celebrato” dall’attrice su Instragram. In questo momento sia lui che la Pession stanno ricoprendo il ruolo di un medico: lei èTosca Navarro nella fiction Oltre la Soglia).