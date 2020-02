Ricky Tognazzi: chi è l’attore e regista italiano, figlio d’arte

Ricky Tognazzi è un regista e attore italiano, figlio d’arte del celebre Ugo Tognazzi e di Pat O’Hara, entrambi attori.

Ricky Tognazzi: chi è, età, Instagram, moglie, figli, film dell’attore italiano

Nato a Milano il 1 maggio 1955, Ricky Tognazzi non è l’unico figlio di Ugo Tognazzi, in quanto l’attore ha avuto, da altri matrimoni, anche Thomas Robsahm, Gianmarco Tognazzi e Maria Sole Tognazzi.

Studia in Inghilterra e al DAMS di Bologna, si diploma poi all’Istituto di Stato per la Cinematografia e Televisione “Roberto Rossellini” di Roma. Fa subito esperienza come aiuto regista per Luigi Comencini, Maurizio Ponzi e Pupi Avati.

Il debutto come regista è avvenuto nel 1987, quando dirige un episodio per la serie tv Piazza Navona. Suoi tanti film apprezzati come Piccoli equivoci, La scorta, Vite strozzate, Canone inverso.

Nella vita privata, è stato sposato con Flavia Toso da cui ha avuto una figlia, Sarah. La sua seconda moglie è invece Simona Izzo, attrice, doppiatrice e regista. Tognazzi è molto attivo su Instagram, Twitter e Facebook