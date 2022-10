Ricostruzione mammaria, ‘Bra day’ alla Maugeri di Milano

(Adnkronos) – Il prossimo 19 ottobre Ics Maugeri, nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, celebra con un evento di comunicazione il ‘Bra day’ (Breast reconostruction awarness day), Giornata internazionale per la consapevolezza della ricostruzione mammaria. All’appuntamento, previsto per le 16 nella sede dell’Istituto di Milano – Clefi (via Clefi, 9), insieme a Fabio Corsi, direttore della Breast Unit Maugeri, e ad altri specialisti, interverrà anche Mara Maionchi, conduttrice televisiva e produttrice discografica.

Corsi, con senologi e chirurghi, illustrerà le opportunità offerte dalla chirurgia e il corretto accompagnamento delle pazienti nel percorso di cura. La Breast Unit infatti è presente sul territorio con una intensa attività in favore delle donne colpite dal tumore – ricordano dalla Maugeri – anche attraverso il numero verde 800775371. Delle opportunità terapeutiche parleranno Daniela Bossi, senologa, e Andrea Manconi, chirurgo plastico. Accanto ai clinici Maionchi sarà testimonial d’eccezione, dopo che già in passato ha raccontato la propria esperienza per infondere coraggio e generare consapevolezza in tutte le donne chiamate ad affrontare un momento delicato della loro vita.

L’evento – che si potrà seguire esclusivamente in streaming sui canali Maugeri Instagram (@icsmaugeri) e Facebook (https://www.facebook.com/icsmaugeri) – è promosso dalle associazioni Oti (Oncology Training International), Andos (Associazione nazionale donne operate al seno) e Libellule Onlus (Aiuto per la rinascita delle pazienti oncologiche), che parteciperanno all’incontro con loro rappresentanti.