Rider aggredito e derubato a Torrespaccata: rapinatori in fuga

Un rider di 38 anni, originario del Pakistan, ha subito un brutale attacco da parte di una gang di rapinatori mentre stava effettuando l’ultima consegna a Torrespaccata. Questo tragico episodio è avvenuto durante la notte del 31 agosto e ha costretto la vittima a ricorrere alle cure dell’ospedale, nello specifico al policlinico Tor Vergata.

L’aggressione ha avuto luogo quando il lavoratore, utilizzando una bicicletta elettrica, si trovava in via Rugantino per effettuare una consegna. All’altezza del civico 51, è stato circondato da una banda di giovani, come successivamente raccontato dalla vittima. La situazione è poi degenerata in violenza fisica: l’uomo è stato brutalmente gettato a terra e preso a calci e pugni.

Mentre giaceva ferito a terra e incapace di difendersi, il branco gli ha sottratto il portafogli, lo smartphone e la bicicletta elettrica prima di fuggire rapidamente per le strade del quadrante est della città.

L’intervento della polizia è stato richiesto dal 112 dopo che alcuni passanti hanno sentito le grida di aiuto del rider. La vittima è stata trasportata in ospedale con codice giallo al policlinico Tor Vergata, mentre gli agenti delle volanti e del VI distretto Casilino della polizia hanno avviato le ricerche per identificare e catturare i membri della gang, che al momento sono riusciti a far perdere le loro tracce.