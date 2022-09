Rieti: ‘PNRR, come gestire le risorse’, nel convegno dedicato agli enti locali organizzato da We-COM e Comune

Un incontro di approfondimento sulla gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per permettere alle amministrazioni di progettare al meglio i propri investimenti.

Fornire una guida verso la messa a terra degli interventi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) analizzando tutte le attività necessarie a realizzare gli obiettivi delle amministrazioni e a salvaguardare le responsabilità dei singoli operatori.

È questo il focus di PNRR: come gestire le risorse, il convegno che si terrà giovedì 6 ottobre alle 9.30 presso la Sala Polifunzionale del Polo culturale di Santa Lucia a Rieti organizzato da We-COM srl, azienda con pluriennale esperienza nel settore della PA, dal Comune di Rieti e patrocinato dalla Provincia di Rieti.

Il PNRR finanziato dall’Unione Europea in risposta alla recente crisi pandemica, rappresenta un’occasione straordinaria e irripetibile per il nostro Paese per rilanciare gli investimenti, attuare importanti riforme e accelerare il processo di transizione digitale modernizzando la macchina burocratica nazionale.

Il Piano di resilienza non solo offre risorse economiche ma anche soluzioni in grado di incidere a 360 gradi sull’organizzazione, la gestione e il governo di ogni singolo Ente.

Sul tavolo dell’incontro, inoltre, si discuterà sulle regole per gli appalti PNRR, sull’impostazione amministrativo/contabile e sui controlli interni.

Interverranno Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti; Mariano Calisse, presidente della Provincia di Rieti; Barbara Baldacchini, aaccount manager area centro – dipartimento trasformazione digitale della Presidenza Consiglio dei Ministri; Andrea Sebastiani, assessore al Bilancio e Patrimonio del Comune di Rieti; Paola De Biaggio, dirigente al Bilancio e Patrimonio del Comune di Rieti; Lorenzo Spataro, responsabile Gare e Appalti del Comune di Riccione e Daniela Ghiandoni, dirigente Finanze e Progetti comunitari del Comune di Ancona.

“Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa. We-COM offre quotidianamente i propri servizi e consulenze a un ampio numero di Enti su tutto il territorio nazionale accompagnandoli nel percorso della transizione digitale, della gestione e ottimizzazione dei fondi stanziati dal PNRR. Mettere a disposizione la nostra esperienza e le nostre conoscenze per guidare le PA attraverso queste importanti sfide fa parte della nostra mission aziendale ed è un obiettivo a cui teniamo particolarmente” spiega Luca Provvedi, amministratore unico di We-COM.

“Ospitare e collaborare attivamente all’organizzazione di un così importante momento di confronto è certamente un vanto per l’amministrazione comunale di Rieti. È importante, dal nostro punto di vista, non soltanto sottolineare le potenzialità del PNRR ma approfondire gli aspetti tecnici e operativi per mettere a terra davvero queste risorse. Ci auguriamo che questo momento di confronto, con esperti qualificati, possa essere utile a tutto il territorio provinciale e per questo invitiamo ad essere presenti all’evento” aggiunge l’assessore al bilancio del Comune di Rieti, Andrea Sebastiani. L’evento è gratuito.

