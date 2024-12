Rifacimento viale delle Milizie, il cantiere chiude il 20 dicembre

In viale delle Milizie, a Roma, sono in corso lavori di rifacimento del manto stradale per migliorare la sicurezza e la viabilità. L’intervento, coordinato dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici (Dilp), copre un tratto di 1,2 km ed è finanziato con 2,4 milioni di euro nell’ambito dei fondi giubilari. I lavori, svolti durante la notte per limitare i disagi, prevedono il ripristino delle rotaie del tram, la riqualificazione delle quattro corsie e il completamento della segnaletica orizzontale. Contemporaneamente, si eseguono potature degli alberi lungo viale delle Milizie.

Lavori notturni in viale delle Milizie

I lavori in viale delle Milizie si svolgono esclusivamente in orario notturno, dalle 23 alle 6 del mattino, per ridurre al minimo l’impatto sul traffico cittadino. L’intervento è stato organizzato in fasi per garantire la continuità della circolazione stradale.

In una prima fase, gli operai si sono concentrati sulla corsia preferenziale centrale, che ospita le rotaie del tram. Successivamente, le lavorazioni si sono spostate sulle altre quattro corsie, procedendo in un solo senso di marcia alla volta. La metodologia adottata consente di evitare interruzioni complete del traffico, mantenendo comunque operativa una parte della strada.

Processo di riqualificazione

Il rifacimento del manto stradale di viale delle Milizie prevede diverse fasi. Prima viene lavorato il binder, lo strato intermedio sotto il tappetino di usura, seguito dalla stesura dello strato superficiale di asfalto. Gli incroci stradali vengono trattati per ultimi per evitare dislivelli durante il cantiere.

In parallelo, si effettuano interventi di potatura degli alberi lungo il percorso, grazie al coordinamento con il Dipartimento Ambiente. Questo approccio integrato garantisce che la strada venga riqualificata in modo completo, migliorando sia la viabilità che l’aspetto paesaggistico. Una volta conclusi i lavori sull’asfalto, verrà applicata la segnaletica orizzontale per rendere immediatamente fruibile la strada.

Piano strade di Roma Capitale: obiettivi e risultati

L’intervento su viale delle Milizie si inserisce nel più ampio “Piano strade” di Roma Capitale, che negli ultimi tre anni ha portato alla riqualificazione del 70% della rete viaria principale gestita dal Dilp. Grazie ai fondi giubilari, sono stati avviati lavori anche su strade di competenza municipale, come via Cesi, via Virgilio e via Cassiodoro, dove i cantieri partiranno subito dopo le festività.

“Come nelle altre strade su cui operiamo, si tratta di lavori di rifacimento profondo della piattaforma stradale” ha commentato l’assessora Ornella Segnalini. “In questo caso lavoriamo su una superficie molto estesa, trattandosi di una strada con 4 corsie, più una corsia centrale preferenziale. Il coordinamento con la Mobilità e con l’Ambiente è fondamentale per eseguire lavorazioni puntuali nel rispetto del cronoprogramma”.