Rifiuti di Roma, pista Viterbo: insorge la politica in città

‘Mi risulta che la Regione Lazio abbia intenzione di incrementare l’affluenza dei rifiuti sulla città di Viterbo. Credo che sia una cosa insostenibile”. Il capogruppo di Forza Italia, Giulio Marini, ha sollecitato il sindaco a intervenire nei confronti della Regione e a convocare un consiglio straordinario alla presenza dei rappresentanti della Regione stessa.

”Mi stupisce e apprendo con piacere questo allarmismo del consigliere Marini che sollecita il sindaco su una questione che doveva essere affrontata con tempi e modalità diverse -ha detto la consigliera Pd, Luisa Ciambella – mi associo al consiglio straordinario e a sollecitarla di pretendere di sedere alla commissione della Pisana”.

”Sicuramente questa è tematica che stiamo seguendo da vicino – ha detto il sindaco Arena – spero che il consiglio straordinario possa portare chiarezza sul futuro piano regionale, l’impiantistica e la raccolta dei rifiuti. Purtroppo non è così: gli imballaggi aumentano e quindi il carico dei rifiuti non diminuisce. Non è possibile che questa servitù deve essere solo sopportata solo dalla nostra provincia ma va ripartita tra tutte le province della Regione. Si dovrebbe andare verso una politica del riciclo e riuso per portare in discarica il meno possibile”.