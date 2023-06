“Caro Beppe, altro che passamontagna. A Roma per fare i lavori pubblici serve la maschera antigas, per non respirare i miasmi dei rifiuti. Ma di questo passo non ci salverà neanche quella“.

Lo scrive su Twitter il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia, e Vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo Ferrara.

Max