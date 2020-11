Rifiuti, l’ex Goodyear in lizza per la discarica

Rifiuti, l’ex Goodyear in lizza per la discarica: oggi il vertice in Provincia. Dopo 11 mesi di ipotesi, strategie e rilanci, i sindaci della provincia di Latina si ritroveranno a dover indicare un sito dove realizzare la discarica di servizio per la chiusura del ciclo nel giro di pochi giorni.

E a quanto pare la scelta cadrà sull’area della ex Goodyear a Cisterna, quella che già il sindaco Mauro Carturan aveva proposto come sede di un impianto di compost. L’area è vasta e può ospitare entrambe le soluzioni. Ma soprattutto il sito della ex Meccano è già nell’elenco di quelli indicati alla Regione mesi fa, prima del lockdown. Sul tavolo, comunque, ci saranno anche le 8 cave individuate dai tecnici della Provincia, che si trovano ad Aprilia, Cisterna, Priverno, Sezze, Castelforte, Cori e Terracina