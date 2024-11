Rifiuti, oggi incontro in Campidoglio su Rocca Cencia

“Basta rifiuti a Rocca Cencia, bonificateci”, era quanto gridavano pochi giorni fa un gruppo di cittadini che ha inscenato un finto funerale davanti all’impianto Ama di Rocca Cencia con tanto di rintocco di campane. A distanza di una settimana, oggi in Campidoglio si è svolto un incontro dedicato al futuro dell’impianto di Rocca Cencia.

Presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, accompagnato dalla Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, dall’Assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi, e dai vertici di Ama, Bruno Manzi e Alessandro Filippi. A rappresentare il VI Municipio, il Presidente Nicola Franco, affiancato dal Vicepresidente della Camera Fabio Rampelli e dal Consigliere Capitolino Giovanni Quarzo.

Il piano del Comune per Rocca Cencia

Nel corso della riunione, il Sindaco Gualtieri ha illustrato le azioni già intraprese riguardo all’impianto, ricordando la chiusura del Tmb avvenuta lo scorso anno e l’abbandono del precedente progetto di revamping. Ha inoltre ribadito che l’Amministrazione non prevede un aumento dei rifiuti in ingresso a Rocca Cencia durante l’anno del Giubileo, confermando il rispetto dei limiti attualmente stabiliti.

Tra le misure in programma, Gualtieri ha annunciato che entro gennaio verranno completati i lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto. Questi includono l’installazione di nuovi portoni e nebulizzatori, strumenti pensati per mitigare i cattivi odori che preoccupano i residenti della zona. Inoltre, è stato confermato che il sito di Ama sarà trasformato da Tmb a centro di trasferenza, in linea con la strategia di riqualificazione.

L’incontro ha sottolineato l’importanza di coinvolgere la cittadinanza nel processo di trasformazione dell’impianto. Per questo, è stata proposta l’organizzazione di un incontro nel VI Municipio, che vedrà la partecipazione di cittadini e comitati. Durante l’evento, verranno forniti aggiornamenti dettagliati e un cronoprogramma degli interventi previsti per migliorare il sito.