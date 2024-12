Rifiuti, parte la rivoluzione del Rentri per le imprese: il 10 dicembre incontro Cna a Civitavecchia

CIVITAVECCHIA – La rivoluzione sta partendo. E toccherà qualsiasi impresa abbia a che fare con i rifiuti, che siano pericolosi e non, dal piccolo imprenditore alla grande industria. Dovranno obbligatoriamente adeguarsi al nuovo Rentri, il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti. Per gestire al meglio e far conoscere i dettagli di un cambiamento di tale portata, la Cna di Viterbo e Civitavecchia ha organizzato un appuntamento martedì 10 dicembre alle 17 nella sala riunioni di Think Tank, in via Annovazzi 3/5 a Civitavecchia. Le novità riguardano i nuovi modelli e formati di registro di carico e scarico dei rifiuti, il formulario di identificazione (Fir), le regole di compilazione, vidimazione e tenuta. E poi per il Rentri viene introdotto un nuovo portale. Le iscrizioni al nuovo registro si apriranno a brevissimo: il 15 dicembre. “Per questo – dice Attilio Lupidi, segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia – è fondamentale che le imprese siano presenti, sarà un confronto diretto e importante anche per rispondere subito a tutti i dubbi”. Il tempo per iscriversi al Rentri varia a seconda della tipologia di impresa. La prima finestra è il 13 febbraio 2025. Ma da quella data tutti dovranno comunque aver adottato i nuovi formati di registro di carico e scarico in formato cartaceo. Il passo successivo sarà invece l’adozione di quello digitale. “Anche quest’ultima fase – continua Lupidi – sarà effettuata a scaglioni. Nel corso dell’incontro illustreremo nel dettaglio questo aspetto, approfondendo insieme alle imprese tutti i passaggi per non incorrere in possibili sanzioni. Alle quali, una volta entrato in vigore per tutti il registro di carico e scarico dei rifiuti formato digitale, sarà praticamente impossibile sfuggire, se non si è in regola”. Il programma: il via alle 17 con la registrazione dei partecipanti, seguita dal saluto del presidente della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Alessio Gismondi. A relazionare su novità e adempimenti saranno Claudio Fordini Sonni e Monia Rizzo del settore Ambiente di Cna Sostenibile: saranno loro a illustrare iter normativo, soggetti obbligati, scadenze, iscrizione, nuova modulistica e casi particolari. Gli esperti di Cna Sostenibile saranno a disposizione nei giorni successivi all’incontro per assistere le imprese nell’iscrizione, nella formazione e nella gestione del nuovo Rentri. Info: tel. 07611768396/ 0761176831- 2, cell. 3929441123, mail infoambiente@cnasostenibile.it.