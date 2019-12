Rifiuti Roma, a Civitavecchia flash mob sindaci e cittadini: “No alla monnezza della Raggi”

E’ il giorno della mobilitazione a Civitavecchia contro le ordinanze che prevedono l’utilizzo della discarica per conferire i rifiuti di Roma. I sindaci del comprensorio con la fascia tricolore e i cittadini si sono dati appuntamento per questo pomeriggio alle 15.30 in via delle Vigne 10, dove daranno vita a un flash mob per “manifestare il dissenso bipartisan del territorio nei confronti di quella che è stata vissuta come una forzatura”.

“Oggi sarò alla discarica per dire no alla monnezza della Raggi. ‘Rifiutiamo’ – spiega sui social il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco – la scellerata e arrogante decisione della Sindaca metropolitana Virginia Raggi di riversare la monnezza prodotta nella città che dice di amministrare sui territori di altri comuni. Non pagheremo per la sua incapacità”.