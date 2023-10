Rifiuti Roma – CR: “Assessora Alfonsi lascia consiglio straordinario del Municipio IX senza ascoltare consiglieri e cittadini”

“L’Amministrazione Gualtieri ignora completamente ogni confronto con i territori. Quel che è accaduto in occasione dell’ultimo consiglio straordinario sui rifiuti tenutosi nel Municipio IX ne è una chiara e netta dimostrazione.

Lungi dall’ascoltare i consiglieri e i cittadini, l’assessora Alfonsi (nella foto), si è semplicemente limitata a magnificare il piano rifiuti e i ben tre piani straordinari di pulizia della città, descrivendo sostanzialmente una realtà che non esiste.

Se solo la Alfonsi si fosse aperta al dialogo anzichè andarsene in fretta e furia – causando l’indignazione delle opposizioni che, in segno di protesta, hanno legittimamente abbandonato l’Aula -, avrebbe potuto toccare con mano il disagio dei cittadini e le loro numerose segnalazioni circa i disservizi che, oramai quotidianamente, caratterizzano il Municipio IX.

Dal porta al porta falsamente aumentato in zona Spinaceto/Tor de Cenci e Cecchignola sud alla mancata realizzazione delle domus ecologiche passando per un piano rifiuti che si sta rivelando un vero e proprio flop e che, nel suo complesso, non risponde affatto ai criteri dell’economia circolare. Per non parlare della decisione del sindaco Gualtieri di non utilizzare due AIA per impianti di compostaggio aerobico già pronte dal 2021, preferendo inserire nel piano due biodigestori anaerobici e provando inutilmente a farli finanziare con i fondi PNRR – operazione fallita miseramente -, rimediando peraltro un parere negativo per la realizzazione dell’impianto di Cesano da parte del Ministero della Cultura che intende superare con l’ausilio dei poteri speciali.

Insomma: un vero e proprio fallimento che ci induce a chiederci se non fosse meglio dar seguito al piano industriale AMA 2020-2024 elaborato dalla sindaca Raggi senza creare questa situazione confusa e dannosa per la città“.

Lo dichiarano in una nota il capogruppo capitolino della Lista Civica Virginia Raggi Antonio De Santis e la capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi al Municipio IX Carla Canale.

Max