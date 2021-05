Rifiuti Roma, è caos: 17 sindaci criticano ipotesi riapertura Colleferro

Rifiuti, adesso è vero caos: 17 sindaci criticano l’ipotesi della riapertuta dell’impianto di Colleferro, Roma Capitale ha sessanta giorni di tempo per individuare un nuovo sito ed il conto alla rovescia è già iniziato.

Per evitare il commissariamento il Comune, nel mentre, ha attivato la sua municipalizzata ai rifiuti.

Intanto Ama ha scritto al prefetto Piantedosi: la proposta che fa tremare la Provincia è la riapertura dell’impianto di Colle Fagiolara, a Colleferro. Chiuso, dopo un lungo iter e tante proteste, il 15 gennaio del 2020.

E tale deve restare, per i sindaci del territorio. In una lettera aperta 17 i primi cittadini della Città Metropolitana protestano con fermezza: l’alternativa però non ci sarebbe. Dopo gl arresti della dirigente regionale Flaminia Tosini e dell’imprenditore dei rifiuti Valter Lozza, è stata scartata l’ipotesi Monte Carnevale. Era l’unico impianto che il Campidoglio aveva indicato per realizzare la nuova discarica.

Il conto alla rovescia incombe. Il 30 giugno scadono i contratti firmati con gli impianti che in tutta l’Italia accolgono gli scarti indifferenziati dei romani. Si preannuncia dunque, un’estate all’insegna dei soliti problemi di raccolta dei rifiuti, per la Capitale.