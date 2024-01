Rifiuti Roma – Lista Civica Gualtieri: “E’ stata ottima la gestione del periodo natalizio, complimenti”

“Siamo davvero soddisfatti di come la città abbia affrontato il periodo natalizio per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. – affermano i consiglieri capitolini della Lista Civica Gualtieri Sindaco Giorgio Trabucco, Rocco Ferraro ed Elisabetta Lancellotti – Nonostante un evento drammatico come l’incendio della discarica di Malagrotta avvenuto proprio nello stesso periodo, quest’anno finalmente, a differenza delle gestioni precedenti, la città ha retto bene, senza situazioni emergenziali.

Il cambio di rotta è chiaramente visibile, – proseguono i consiglieri – non solo siamo nella direzione giusta, con la procedura per la realizzazione del termovalorizzatore che va avanti e che permetterà a Roma di essere autonoma e di chiudere completamente il ciclo dei rifiuti tra le sue mura, il periodo natalizio testimonia come una gestione responsabile, coraggiosa e ponderata possa evitare le catastrofi viste negli anni passati.

Ringraziamo il Sindaco Gualtieri, l’Assessora Alfonsi, il Presidente di Ama Daniele Pace, il Direttore Generale Alessandro Filippi e, in particolar modo, tutti i lavoratori di Ama per la gestione puntuale e corretta nel periodo delle feste natalizie appena conclusesi”, dichiarano Trabucco, Ferraro e Lancellotti.

