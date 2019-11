Rifiuti, Roma trovi i siti per lo smaltimento: ecco l’ordinanza della Regione Lazio

Indicare uno o più siti sul territorio di Roma destinati allo smaltimento dei rifiuti, operare al massimo delle capacità durante le festività natalizie, proroga della chiusura dell’impianto di Colleferro, commissariamento in caso di inosservanza. E’ quanto prevede in sintesi l’ordinanza sui rifiuti della Regione Lazio firmata ieri dal Presidente Nicola Zingaretti.

“Abbiamo ricevuto l’ordinanza solo questa mattina. Ho chiesto ai nostri uffici di analizzarla e di prepararmi al più presto una relazione” ha detto oggi il sindaco di Roma Virginia Raggi.

Azioni immediate per Roma Capitale

La Regione Lazio ordina a Roma Capitale “allo scopo di garantire la continuità del servizio di trattamento dei rifiuti, in ragione dell’approssimarsi del termine di esercizio dell’impianto di smaltimento di proprietà dell’azienda Lazio Ambiente S.p.a. presso il Comune di Colleferro:

-di costituire, con effetto immediato, una struttura tecnica composta da 3 rappresentanti individuati rispettivamente dalla Regione Lazio, dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e da Roma Capitale, avente il mandato di predisporre, entro 5 giorni dalla notifica della presente ordinanza, il documento tecnico contenente gli elementi preordinati all’individuazione di uno o più siti, ovvero impianti, sul territorio di Roma Capitale, da destinare a operazione di smaltimento per i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani ed aventi EER 191212, EER 190501 e EER 190503 prodotti dagli impianti contrattualizzati per il trattamento dei rifiuti urbani prodotti da Roma Capitale;

-Entro e non oltre 7 giorni dalla trasmissione del documento tecnico di individuare uno o più siti, ovvero impianti, sul territorio di Roma Capitale, che possano essere destinati a smaltimento per i rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti solidi urbani ed aventi EER 191212, EER 190501 e EER 190503 prodotti dagli impianti contrattualizzati per il trattamento dei rifiuti urbani prodotti da Roma Capitale.

-Entro e non oltre 7 giorni dalla individuazione di uno o più siti, ovvero impianti, l’adozione, da parte del Sindaco di Roma Capitale, di ogni provvedimento necessario all’operatività degli stessi”.

Conferimento rifiuti all’estero

Allo scopo di garantire maggiori disponibilità al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal territorio di Roma Capitale, entro 10 giorni dalla notifica della presente ordinanza: di avviare la procedura per selezionare impianti di conferimento all’estero; di ridurre a 5 giorni il termine massimo di conclusione del procedimento di notifica della Regione Lazio prevista per i trasporti transfrontalieri proposti da parte da Ama S.p.a. in base al Regolamento CE 1013/2006;

Azioni a medio tempo

Allo scopo di garantire il servizio di raccolta e trasporto, in previsione del termine del 31 gennaio 2020 dell’autorizzazione all’attività di trasferenza nel sito di Ponte Malnome (termine stabilito sulla base delle indicazioni di Roma Capitale):

– entro 15 giorni dalla notifica della presente ordinanza, di individuare almeno 2 siti dove effettuare le operazioni di trasferenza dei rifiuti urbani indifferenziati e, di conseguenza, di ridurre a 5 giorni il termine massimo di conclusione dei connessi procedimenti autorizzatori spettanti agli uffici competenti della Regione Lazio, di Città Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale;