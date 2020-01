Rifiuti Roma, Valle Galeria protesta in Campidoglio contro la discarica: “No a Malagrotta 2”

Rifiuti Roma, Valle Galeria protesta in Campidoglio contro la discarica: “No a...

Armati di striscioni, fischietti e sacchetti dell’immondizia i residenti della Valle Galeria sono arrivati questa mattina in Campidoglio per dire “No a Malagrotta 2”.

“Ci state rompendo i polmoni da più di 50 anni” “I cittadini della Valle Galeria sono discriminati” “Basta discariche solo riqualificazione” “Non siamo rifiuti”, sono alcuni dei cartelli portati dai tantissimi manifestanti in piazza del Campidoglio al grido “vergogna” “buffoni”. In piazza anche una croce di legno con la scritta “discariche inceneritori biogas biomasse, mettiamoci una croce”. “Bugiarda, bugiarda” urlano i manifestanti alla sindaca sotto palazzo Senatorio. I comitati organizzatori della manifestazione hanno inoltre annunciato che la protesta si sposterà presto anche in Regione Lazio.

Ci sono anche tanti bambini alla protesta organizzata da cittadini e comitati che si oppongono alla nuova discarica a Monte Carnevale. “Non avete il diritto di avvelenarci” e “abbiamo solo un mondo e dovremmo viverlo al meglio” si legge sui cartelli portati dai piccoli che insieme alle famiglie hanno organizzato un girotondo. “Siamo mamme come te Virginia ascoltaci migliaia di bambini vivono e vanno a scuola nella Valle Galeria” grida al megafono una cittadina chiedendo al sindaco di Roma di ascoltare la protesta “Virginia scendi giù subito ne abbiamo abbastanza – aggiunge – i bambini ti stanno aspettanto”.