Riforme, Meloni: “Verso presidenzialismo per democrazia più forte”

(Adnkronos) – “E’ necessario assicurare che le istituzioni siano stabili, veloci ed efficienti. Avere istituzioni più stabili, veloci ed efficienti significa essere in grado di avere maggiore affidabilità a livello internazionale e lavorare per focalizzare le energie su obiettivi strategici e di lungo periodo. Questa è la direzione in cui vuole andare il mio governo: infatti siamo fermamente convinti che la democrazia può diventare anche più forte e solida attraverso una riforma presidenziale dello Stato, una riforma che considero fondamentale e che rappresenta anche una misura potente per la crescita economica”. Così la premier Giorgia Meloni in un passaggio del suo intervento, in videoconferenza, al Summit for democracy.

“Democrazia e crescita economica sono interdipendenti”, dunque “solo un sistema democratico” può garantire “crescita, giustizia, egualità, legalità” sottolinea il presidente del Consiglio. “La democrazia porta crescita economica e diffonde prosperità”, ma d’altro canto “crescita economica e prosperità rafforzano la democrazia”.

UCRAINA- Il Summit for democracy rappresenta “una grande opportunità per le nostre democrazie per lavorare insieme contro le sfide senza precedenti e le nuove minacce che la pandemia e la brutale aggressione della Russia all’Ucraina ci hanno posto davanti. Tutti crediamo nei valori democratici” afferma Meloni.

PIANO MATTEI PER L’AFRICA – Al summit la premier torna a parlare del piano Mattei per l’Africa. “Più intensa sarà la crescita e più adeguato lo sviluppo sociale ed economico raggiunto, più le popolazioni sceglieranno la democrazia” dice nel suo intervento. E’ “per questo che il governo italiano sta spingendo il piano Mattei per l’Africa, un modello non predatorio di cooperazione per creare catene di valore e aiutare le nazioni africane a vivere meglio con le risorse che hanno a loro disposizione”.