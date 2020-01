Riki: chi è il cantante che partecipa a Sanremo 2020

Riki è un cantante italiano, noto per aver fatto parte del cast di concorrenti nel talent Amici 16 e partecipante nella categoria Campioni del Festival di Sanremo 2020.

Riki: chi è, età, Instagram, canzoni, fidanzata del cantante ex Amici

Riki, il cui nome completo è Riccardo Marcuzzo, è di Segrate ed è nato nel 1992. La musica è sempre stata la sua passione, con la prima canzone composta in tenera età. Nella sua formazione può vantare studi sia di canto che recitazione, oltre al diploma in design all’Istituto europeo di Milano, con specializzazione in Design della Comunicazione e del Prodotto.

Prima della partecipazione ad Amici, aveva aperto uno studio di design, poi abbandonato per intraprendere la carriera musicale. Nella squadra di Elisa ha vinto per la sezione canto, cedendo il passo per il premio finale ad Andreas Muller.

Preso sotto l’ala di Francesco Facchinetti, nel 2017 pubblica il suo EP d’esordio, Perdo le parole che rimane in vetta alla classifica per 5 settimane. Dopo la tragedia del terremoto del Centro Italia, Riki ha deciso di destinare il premio della vittoria ottenuto ad Amici alla popolazione di Amatrice.

Il 20 ottobre 2017 esce invece il suo album d’esordio, Mania, che diventa doppio disco di platino. Nel 2018 invece il singolo Dolor de cabeza in duetto con i CNCO gli vale il premio Radio 105 assegnato dagli ascoltatori e dagli utenti del web. Nel 2020 viene selezionato come partecipante al Festival di Sanremo 2020.

La fidanzata di Riki si chiama Sara Gotti, milanese, conosciuta grazie ad amicizie comuni.