Rimini, 15enne vittima bullismo accoltella compagno scuola

(Adnkronos) – Uno studente di 15 anni ha accoltellato all’addome un compagno di scuola. E’ accaduto questa mattina all’interno di un laboratorio in un istituto professionale di Rimini. Il ragazzo ferito, soccorso dal 118, è stato trasportato in ospedale e ha avuto 40 giorni di prognosi: non è in pericolo di vita. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra mobile di Rimini a spingere il 15enne all’estrema reazione sarebbero stati i ripetuti atti di vessazione psicologica che subiva da tempo. A scuola è arrivata anche la polizia che ha denunciato il giovane alla procura dei minori di Bologna per lesioni gravissime.