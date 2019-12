Rin Tin Tin, la prima star di Hollywood a 4 zampe

La prima star a 4 zampe di Hollywood è stato senza dubbio Rin Tin Tin, un Pastore Tedesco. Le sue avventure cinematografiche divennero così popolari che il Pastore Tedesco divenne la razza più famosa al mondo e Rin Tin Tin il suo rappresentante più famoso.

Detto anche Rinty, fu trovato da cucciolo in un canile bombardato in Lorena (Francia) a poco tempo dalla fine della prima guerra mondiale insieme a una sorella chiamata Nanette. Rinty venne tenuto dal suo salvatore, un soldato statunitense di nome Lee Duncan.

Duncan addestrò Rinty a saltare e a fare diverse attività, fino a che fu notato da un produttore cinematografico, Darryl Zanuck, che lo rese celebre in un film muto del 1923: “Where the Norths begin”.

Il suo primo lungometraggio fu “The night cry” una produzione che venne acclamata dalle recensioni nel 1926. A seguire vennero altre avventure tra cui “The lone defender” del 1930, “The lightning warrior” del 1931 e “The wolf dog” del 1933, questo fu l’ultimo film di Rin Tin Tin.

Nel 1934 il testimone passò a Rin Tin Tin Jr. che partecipò a “The law of the wild” del 1934 e “The adventure of Rex and Rinty” del 1935. Il successo fu talmente travolgente che dopo Rin Tin Tin jr. venne utilizzato Rin Tin Tin 3°, nipote (dubbio) dell’originale e Rin Tin Tin 4° che non centrava nulla con il primo ma venne comunque spacciato come pronipote. Quest’ultimo prese parte alla serie televisiva degli anni 50 “Le avventure di Rin Tin Tin”. Ciò che fece Rin Tin Tin per il Pastore Tedesco fu eguagliato solamente da ciò che fece Lassie per il Collie.